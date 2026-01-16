Работу правительственных сайтов Татарстана восстановили

Сбои начались примерно с десяти часов утра и затронули большинство сайтов с доменом tatarstan.ru. В пресс-службе Министерства цифрового развития Татарстана «АиФ-Казань» подтвердили наличие технических проблем. В ведомствии пояснили, что сложности с соединением фиксируются у отдельных интернет-провайдеров, которые уже приступили к восстановительным работам.