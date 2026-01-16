Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу правительственных сайтов Татарстана восстановили

Прекратили загружаться сайты, принадлежащие правительству региона, в том числе портал главы республики, Госсовета и ряда министерств.

Источник: Philipp Katzenberger/CC0

В среду утром пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официальных интернет-ресурсов Республики Татарстан. Прекратили загружаться сайты, принадлежащие правительству региона, в том числе портал главы республики, Госсовета и ряда министерств.

Сбои начались примерно с десяти часов утра и затронули большинство сайтов с доменом tatarstan.ru. В пресс-службе Министерства цифрового развития Татарстана «АиФ-Казань» подтвердили наличие технических проблем. В ведомствии пояснили, что сложности с соединением фиксируются у отдельных интернет-провайдеров, которые уже приступили к восстановительным работам.

В 14.00 доступ к сайтам был восстановлен.

Напомним, в Татарстане словом 2025 года признали выражение «Туган тел».