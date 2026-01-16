Работу правительственных сайтов Татарстана восстановили

В среду утром пользователи столкнулись с массовыми перебоями в работе официальных интернет-ресурсов Республики Татарстан. Прекратили загружаться сайты, принадлежащие правительству региона, в том числе портал главы республики, Госсовета и ряда министерств.
Сбои начались примерно с десяти часов утра и затронули большинство сайтов с доменом tatarstan.ru. В пресс-службе Министерства цифрового развития Татарстана «АиФ-Казань» подтвердили наличие технических проблем. В ведомствии пояснили, что сложности с соединением фиксируются у отдельных интернет-провайдеров, которые уже приступили к восстановительным работам.
В 14.00 доступ к сайтам был восстановлен.
