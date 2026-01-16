Дворники и врачи оказались в топе дефицитных профессий в Ростовской области

Нехватку кадров в ряде профессий зафиксировали в Ростовской области по итогам декабря 2025 года. Наиболее дефицитных работников назвали в исследовании hh.ru.
В топ-5 самых востребованных специалистов попали дворники (1,6 резюме на вакансию), врачи (1,7), продавцы-консультанты и агенты по недвижимости (по 1,8). Замыкают список маляры и штукатуры (1,9 резюме на одну позицию).
Также на Дону требуются фармацевты-провизоры, пекари и кондитеры, слесари и сантехники, электромонтажники, курьеры, товароведы, ветеринары и другие специалисты. Всего в регионе отмечается дефицит по 17 профессиям.
Число резюме на вакансию в специальностях варьируется от 1,6 до 3,9. Нормальным считается показатель от четырех до восьми резюме на вакансию. Цифры ниже четырех указывают на нехватку кадров, а менее двух — на кадровый голод.
Эксперты отмечают, что в список востребованных на Дону попали в основном рабочие и технические специальности, это указывает на повышение значимости таких направлений. Высококвалифицированные специалисты и рабочие становятся новым «золотым запасом» экономики, их практические навыки сохраняют фундаментальную ценность, подчеркивают в hh.ru.
