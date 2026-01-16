Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансируемая OpenAI компания хочет «объединить» мозг и компьютер без чипа

Технология позволит передавать информацию с помощью ультразвука без имплантации.

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Стартап из США Merge Labs, финансируемый американской компанией OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, планирует разработать технологию, которая позволит интегрировать компьютер в мозг человека без необходимости вживлять чипы в ткани. Об этом говорится на сайте стартапа.

«Мы разрабатываем абсолютно новые технологии, которые соединяются с нейронами с помощью молекул, а не электродов, избегая имплантации в мозговую ткань», — сказано в сообщении.

Отмечается, что технология позволит передавать информацию между человеком и компьютером с помощью ультразвука. В компании уверяют, что это стало возможным благодаря новым разработкам в области биоинженерии, нейробиологии, аппаратного и программного обеспечения.

Компания OpenAI сообщила, что эта разработка стартапа позволит повысить скорость обмена информацией между человеком и компьютером, в том числе благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Он якобы будет адаптироваться к человеку и считывать его мысли.

В августе 2025 года газета Financial Times сообщила о планах OpenAI инвестировать в Merge Labs, позже компания это подтвердила. По информации портала TechCrunch, сумма инвестиций составит $250 млн.

Разработкой вживляемых в человеческий мозг чипов также занимается созданная американским предпринимателем Илоном Маском компания Neuralink. Маск считает, что подобные устройства позволят человеку стать «киборгом», способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться управлять компьютером при помощи силы мысли. Предприниматель уверен, что в будущем мозговые чипы смогут заменить телефоны.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше