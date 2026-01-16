Военнослужащий из Башкирии в одиночку вынудил противника оставить позицию

Военнослужащий из Башкирии проявил героизм в ходе освобождения одного из населенных пунктов ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Салаватского района.
Рустем Фахриев, находясь на передовой, обнаружил замаскированную огневую точку Вооруженных сил Украины. Несмотря на опасность, солдат принял решение атаковать вражескую позицию в одиночку. Его внезапный и решительный штурм оказался настолько эффективным, что противник не выдержал и был вынужден спешно покинуть укрепление.
Как сообщается в благодарственном письме командования, которое получил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов, благодаря смелым действиям Фахриева подразделение смогло успешно выполнить все поставленные задачи. Также была сохранена жизнь других бойцов и военная техника, поскольку удалось избежать потерь.
За проявленное мужество и отвагу Рустем Фахриев был удостоен двух высоких государственных наград — медали Жукова и медали Суворова. Он продолжает нести службу на передовой, куда прибыл еще в декабре 2024 года.
