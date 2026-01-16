СМИ: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подготовили трехсторонний пакт об обороне

Пакистанское издание Dawn уточняет, что потенциальный оборонный пакт между тремя странами не связан с двусторонним соглашением между Саудовской Аравией и Пакистаном, о котором было объявлено в сентябре 2025 года. Проект соглашения уже находится у всех трех сторон, а для его заключения необходим «окончательный консенсус», заявил министр оборонного производства Пакистана Раза Хайят Харрадж.