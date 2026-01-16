Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подготовили трехсторонний пакт об обороне

Турция, Саудовская Аравия и Пакистан после почти года переговоров разработали проект оборонного соглашения. Это подтвердили в среду в военных ведомствах Турции и Пакистана.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пакистанское издание Dawn уточняет, что потенциальный оборонный пакт между тремя странами не связан с двусторонним соглашением между Саудовской Аравией и Пакистаном, о котором было объявлено в сентябре 2025 года. Проект соглашения уже находится у всех трех сторон, а для его заключения необходим «окончательный консенсус», заявил министр оборонного производства Пакистана Раза Хайят Харрадж.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду подтвердил, что соглашение пока не подписано. Он призвал к более широкому региональному сотрудничеству для преодоления недоверия, которое создает «трещины и проблемы» и приводит к возникновению внешних гегемоний, войн и нестабильности во «взрывоопасном регионе».

Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщило, что Анкара рассматривает оборонный пакт «как способ укрепления безопасности и сдерживания, когда возникают вопросы относительно надежности США и приверженности президента Дональда Трампа Североатлантическому альянсу».

Как поясняет агентство, Саудовская Аравия обладает финансовым влиянием, Пакистан — ядерным потенциалом, баллистическими ракетами и живой силой, а Турция — военным опытом и развитым военно-промышленным комплексом.

Европейское издание Modern Diplomacy считает, что в результате подписания трехстороннего оборонного соглашения на Ближнем Востоке и в Южной Азии появится новый региональный блок безопасности, независимый от западных альянсов. Это будет своего рода «ближневосточная НАТО», действующая за пределами орбит США или Китая.

Новый альянс, по мнению MD, позволит трем странам — давним союзникам США — сформировать независимые средства коллективной обороны и уменьшить зависимость от американских гарантий.

То, что соглашение разрабатывалось почти год, доказывает, что оно является преднамеренным стратегическим ответом на недавние региональные обострения, включая ирано-израильскую войну и вывод войск США из Афганистана, и направленно на обеспечение стабильного регионального противовеса.

В окончательном варианте соглашения стороны могут договориться о совместном производстве вооружений, обмене разведданными и планировании действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это напрямую бросит вызов региональной сети Ирана и потенциально изменит баланс сил в конфликтах от Йемена до Кашмира, предполагает MD.

Кроме того, это может вынудить США пересмотреть свои альянсы, особенно с Турцией (членом НАТО) и Пакистаном, если новый блок займет позиции, противоречащие интересам Вашингтона, особенно в отношении Ирана или Китая.

НАТО, в свою очередь, может еще больше изолировать Иран, вынудив его либо усилить свое военное партнерство с Россией и Китаем, либо искать дипломатический компромисс с Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.

Новый оборонный пакт — переменная в конкуренцию великих держав; альтернативный региональный порядок, который не будет полностью контролировать ни возглавляемая США система, ни ось Китай-Россия, резюмирует MD.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше