СМИ: Турция, Саудовская Аравия и Пакистан подготовили трехсторонний пакт об обороне

Пакистанское издание Dawn уточняет, что потенциальный оборонный пакт между тремя странами не связан с двусторонним соглашением между Саудовской Аравией и Пакистаном, о котором было объявлено в сентябре 2025 года. Проект соглашения уже находится у всех трех сторон, а для его заключения необходим «окончательный консенсус», заявил министр оборонного производства Пакистана Раза Хайят Харрадж.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в среду подтвердил, что соглашение пока не подписано. Он призвал к более широкому региональному сотрудничеству для преодоления недоверия, которое создает «трещины и проблемы» и приводит к возникновению внешних гегемоний, войн и нестабильности во «взрывоопасном регионе».
Как поясняет агентство, Саудовская Аравия обладает финансовым влиянием, Пакистан — ядерным потенциалом, баллистическими ракетами и живой силой, а Турция — военным опытом и развитым военно-промышленным комплексом.
Европейское издание Modern Diplomacy считает, что в результате подписания трехстороннего оборонного соглашения на Ближнем Востоке и в Южной Азии появится новый региональный блок безопасности, независимый от западных альянсов. Это будет своего рода «ближневосточная НАТО», действующая за пределами орбит США или Китая.
То, что соглашение разрабатывалось почти год, доказывает, что оно является преднамеренным стратегическим ответом на недавние региональные обострения, включая ирано-израильскую войну и вывод войск США из Афганистана, и направленно на обеспечение стабильного регионального противовеса.
В окончательном варианте соглашения стороны могут договориться о совместном производстве вооружений, обмене разведданными и планировании действий на случай непредвиденных обстоятельств. Это напрямую бросит вызов региональной сети Ирана и потенциально изменит баланс сил в конфликтах от Йемена до Кашмира, предполагает MD.
НАТО, в свою очередь, может еще больше изолировать Иран, вынудив его либо усилить свое военное партнерство с Россией и Китаем, либо искать дипломатический компромисс с Саудовской Аравией, Турцией и Пакистаном.
Новый оборонный пакт — переменная в конкуренцию великих держав; альтернативный региональный порядок, который не будет полностью контролировать ни возглавляемая США система, ни ось Китай-Россия, резюмирует MD.