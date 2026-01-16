Ричмонд
Самый большой бесплатный каток в Петербурге откроют 18 января

Желающие смогут прокатиться на ледовой арене в Невском районе.

Источник: Комсомольская правда

18 января в Петербурге откроют самый большой бесплатный каток. Площадь ледовой арены у дома 32 на Железнодорожном проспекте составит 8000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района.

— На площадке разместят зоны массового катания, аттракционов, веселых стартов, мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, а также пространство для проведения игр турнира среди детских дворовых команд «Невская шайба», — рассказали в ведомстве.

Торжественное мероприятие начнет турнир по русскому хоккею, посвященный 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. А еще в нем примут участие глава районной администрации и депутаты городского парламента.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что на снежной горке на Дворцовой площади прокатилось порядка 200 тысяч человек, а количество посетителей рождественских ярмарок выросло в два раза.