Самый большой бесплатный каток в Петербурге откроют 18 января

18 января в Петербурге откроют самый большой бесплатный каток. Площадь ледовой арены у дома 32 на Железнодорожном проспекте составит 8000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Невского района.
— На площадке разместят зоны массового катания, аттракционов, веселых стартов, мастер-классов по хоккею и фигурному катанию, а также пространство для проведения игр турнира среди детских дворовых команд «Невская шайба», — рассказали в ведомстве.
Торжественное мероприятие начнет турнир по русскому хоккею, посвященный 83-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. А еще в нем примут участие глава районной администрации и депутаты городского парламента.
