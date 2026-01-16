Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«За границу в Казахстан!»: большинство омичей выбрали соседнюю страну для каникул

Также на новогодние праздники жители региона летали в Таиланд, Вьетнам, Египет и Китай.

Источник: Комсомольская правда

Казахстан, Таиланд, Вьетнам, Египет и Китай стали местами отдыха омичей в прошедшие новогодние праздники. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных оператора.

Казахстан неожиданно стал самым популярным зарубежным направлением в прошедшие новогодние праздники у жителей Омской области. На соседнюю страну пришлось 59% от всех поездок за границу. Следующими по привлекательности оказались Таиланд и Вьетнам, по 6% и 5% туристического потока на каждое из азиатских государств. А третье и четвертое место по популярности у омичей стали Египет и Китай.