«За границу в Казахстан!»: большинство омичей выбрали соседнюю страну для каникул

Казахстан неожиданно стал самым популярным зарубежным направлением в прошедшие новогодние праздники у жителей Омской области. На соседнюю страну пришлось 59% от всех поездок за границу. Следующими по привлекательности оказались Таиланд и Вьетнам, по 6% и 5% туристического потока на каждое из азиатских государств. А третье и четвертое место по популярности у омичей стали Египет и Китай.