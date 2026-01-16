В Севастополе на Крещение временно ограничат движение

«Кроме того, 18 января будет организована работа бесплатного экспресс-маршрута от спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР, до Херсонеса. Автобусы будут курсировать один раз в час с 6:30 до 17:30», — проинформировали в правительстве.