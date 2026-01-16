В Севастополе на Крещение временно ограничат движение

«В Севастополе в период празднования Крещения Господня будут введены временные ограничения движения транспорта», — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 18 января с 19:30 до окончания мероприятий будет ограничено движение в Казачьей бухте — на участке от Церкви Филиппа Митрополита до дома № 12 по улице Казачьей.
19 января с 9:30 до окончания мероприятий движение будет ограничено по нечетной стороне дороги-дублера проспекта Героев Сталинграда, с 10:30 до окончания мероприятий ограничения будут действовать на Северной стороне по Качинскому шоссе: от Братского кладбища до остановки общественного транспорта «Пляж Звездный берег».
«Кроме того, 18 января будет организована работа бесплатного экспресс-маршрута от спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя с промежуточной остановкой на площади 50-летия СССР, до Херсонеса. Автобусы будут курсировать один раз в час с 6:30 до 17:30», — проинформировали в правительстве.
Во избежание перегруженности улиц Дмитрия Ульянова, Ерошенко и Древней автомобилистам рекомендуют оставлять личный транспорт на парковке спорткомплекса имени 200-летия Севастополя и пользоваться бесплатным проездом до музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» и музея-заповедника «Херсонес Таврический».