Шмыгаль: запаса бензина и дизельного топлива Украине хватит на 20 дней

В своем Telegram-канале Шмыгаль добавил, что в связи с тяжелой ситуацией в энергетике вводятся послабления в комендантском часе: теперь украинцам будет разрешено выходить на улицу без пропусков и пользоваться транспортом, чтобы добраться до «пунктов несокрушимости» — так в стране называются специально развернутые временные центры обогрева, связи, питания и оказания первой помощи, созданные на случай отключений электричества и других критических ситуаций.