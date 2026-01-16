Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Волгограде 25 января

В Волгограде 25 января впервые в 2026 году введут запрет на продажу алкоголя.

Как сообщает ИА «Высота 102», День студенчества, или Татьянин день, станет первым в календаре запретов.

Отметим, что запрет на продажу алкоголя будет действовать не только на территории региональной столицы, но и в других населенных пунктах Волгоградской области. Данная мера предусмотрена Законом Волгоградской области № 17-ОД от 2019 года.

«Сухой закон» в Волгограде и области ежегодно по решению депутатов областной думы объявляют не только 25 января (в День российского студенчества), но также в День Последнего звонка в мае, 1 июня — в Международный день защиты детей, в День молодежи России в июне и 1 сентября -в День знаний.