Запрет на продажу алкоголя вступит в силу в Волгограде 25 января

«Сухой закон» в Волгограде и области ежегодно по решению депутатов областной думы объявляют не только 25 января (в День российского студенчества), но также в День Последнего звонка в мае, 1 июня — в Международный день защиты детей, в День молодежи России в июне и 1 сентября -в День знаний.