Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники Самарской области пожаловались на запеканку с плесенью

В Самарской области школьники поделились кадрами «аппетитного» завтрака.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях школьники Самарской области опубликовали кадры своего завтрака в одной из школ села Шигоны. На публикацию отреагировали в Управлении Роспотребнадзора по региону.

— В «Телеграме» появилась информация, в которой школьники из села Шигоны поделились кадрами своего «аппетитного» завтрака. Предлагаем автору направить обращение в Управление, чтобы принять необходимые меры в рамках полномочий, — отметили в сообщении.

Судя по размещенным фотографиям, на запеканке для школьников появилась плесень. Сразу несколько учеников показали, как выглядит их завтрак, вызвав волну негодования в комментариях.