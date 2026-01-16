Школьники Самарской области пожаловались на запеканку с плесенью

В социальных сетях школьники Самарской области опубликовали кадры своего завтрака в одной из школ села Шигоны. На публикацию отреагировали в Управлении Роспотребнадзора по региону.
— В «Телеграме» появилась информация, в которой школьники из села Шигоны поделились кадрами своего «аппетитного» завтрака. Предлагаем автору направить обращение в Управление, чтобы принять необходимые меры в рамках полномочий, — отметили в сообщении.
Судя по размещенным фотографиям, на запеканке для школьников появилась плесень. Сразу несколько учеников показали, как выглядит их завтрак, вызвав волну негодования в комментариях.