В Калининграде с февраля на 25% подорожает детсад

«В группах полного дня родительская плата повышается с 3 560 до 4 450 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания — с 1 005 до 1 260 рублей. 96% от неё идёт на организацию питания, а оставшиеся 4% — на хозяйственно-бытовые нужды. То есть абсолютно все деньги направляются на содержание детей», — отметили в мэрии.