Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде с февраля на 25% подорожает детсад

Месяц в группе полного дня будет стоить 4 450 рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде с 1 февраля на 25% вырастет плата за детский сад. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу, 16 января.

«В группах полного дня родительская плата повышается с 3 560 до 4 450 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания — с 1 005 до 1 260 рублей. 96% от неё идёт на организацию питания, а оставшиеся 4% — на хозяйственно-бытовые нужды. То есть абсолютно все деньги направляются на содержание детей», — отметили в мэрии.

Изменения вступают в силу с 1 февраля текущего года.

Последний раз плату повышали в 2025-м, до этого она не менялась три года подряд.