Эдуард Савенок возглавил Воронежский областной онкодиспансер

Исполняющим обязанности главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера с 16 января назначен Эдуард Савенок. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте медучреждения.
Эдуард Владимирович работает в диспансере с 1997 года. Он пришел туда сразу после окончания Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко. Доктор медицинских наук, профессор, в 2024 году, по данным онкодиспансера, он был отмечен нагрудным знаком регионального минздрава «За заслуги перед Воронежским здравоохранением».
Напомним, что прежний руководитель онкоцентра, депутат облдумы Иван Мошуров, с 16 января перешел на пост и. о. ректора Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко.