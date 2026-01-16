Эдуард Савенок возглавил Воронежский областной онкодиспансер

Эдуард Владимирович работает в диспансере с 1997 года. Он пришел туда сразу после окончания Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко. Доктор медицинских наук, профессор, в 2024 году, по данным онкодиспансера, он был отмечен нагрудным знаком регионального минздрава «За заслуги перед Воронежским здравоохранением».