Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эдуард Савенок возглавил Воронежский областной онкодиспансер

Новый и.о. главного врача сменил на посту Ивана Мошурова, который стал исполняющим обязанности ректора ВГМУ.

Источник: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области"

Исполняющим обязанности главного врача Воронежского областного клинического онкологического диспансера с 16 января назначен Эдуард Савенок. Ранее он занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте медучреждения.

Эдуард Владимирович работает в диспансере с 1997 года. Он пришел туда сразу после окончания Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко. Доктор медицинских наук, профессор, в 2024 году, по данным онкодиспансера, он был отмечен нагрудным знаком регионального минздрава «За заслуги перед Воронежским здравоохранением».

Напомним, что прежний руководитель онкоцентра, депутат облдумы Иван Мошуров, с 16 января перешел на пост и. о. ректора Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко.