Прожиточный минимум в Омской области установлен в размере 16 477 рублей

По сравнению с прошлым годом он увеличился всего на 6,8%, что в денежном эквиваленте составляет 1049 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Об установленной на 2026 год величине прожиточного минимума в Омской области сообщили в региональном министерстве труда. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 6,8% и составила 16 477 рублей.

В текущем году правительством Омской области установлена величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в размере 16 477 рублей. Разделения по основным социально-демографическим группам населения таковы: для трудоспособного населения сумма составит 17 960 рублей, для пенсионеров — 14 170 рублей, для детей — 15 983 рублей. По сравнению с прошлым годом величина прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения выросла на 1 049 рублей, для трудоспособного населения — на 1 144 рублей, для пенсионеров — на 902 рублей, для детей — на 1 018 рублей.