Прожиточный минимум в Омской области установлен в размере 16 477 рублей

В текущем году правительством Омской области установлена величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в размере 16 477 рублей. Разделения по основным социально-демографическим группам населения таковы: для трудоспособного населения сумма составит 17 960 рублей, для пенсионеров — 14 170 рублей, для детей — 15 983 рублей. По сравнению с прошлым годом величина прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения выросла на 1 049 рублей, для трудоспособного населения — на 1 144 рублей, для пенсионеров — на 902 рублей, для детей — на 1 018 рублей.