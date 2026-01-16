Росприроднадзор выставил счет: скважины без лицензии обошлись Чебаркулю в 7,3 млн рублей

Муниципальное предприятие «Чебаркульские районные коммунальные сети» выплатило более 7 миллионов рублей за незаконную добычу подземных вод. Нарушение выявили специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.
Поводом для проверки стала информация, поступившая в надзорное ведомство. В ходе разбирательства выяснилось, что коммунальщики добывали подземные воды из источников нецентрализованного водоснабжения на территории Чебаркульского района без обязательной лицензии.
Эксперты Росприроднадзора рассчитали ущерб, причиненный недрам, — он составил 7,3 млн рублей. Ведомство направило предприятию требование о возмещении вреда, и организация добровольно перечислила всю сумму в полном объеме.