Цена на газ в Молдове должна быть 14 леев за куб: Но власти считают, что пересмотр тарифа возможен только в феврале, под конец отопительного сезона

Сейчас потребители платят 16,74 лея за кубометр.

Источник: Комсомольская правда

Тариф на природный газ в Молдове уже должен был снизиться до 14−15 леев за кубометр, однако этого не происходит из-за финансовых «отклонений», накопленных ранее. Об этом заявил член Совета Energocom Александр Слусарь.

По его словам, доля тарифа на распределение превышает 30% конечной цены, а реальная стоимость газа по контрактам позволяет снизить тариф до 14,8−15 леев.

Сейчас потребители платят 16,74 лея за кубометр. В ANRE сообщили, что пересмотр тарифа возможен в начале февраля.

