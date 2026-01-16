В Башкирии почти 400 многоквартирных домов ждет капремонт в 2026 году

Согласно планам, всего предстоит выполнить 403 вида различных работ. Основное внимание уделят ремонту кровли. Так, новые крыши получат 267 домов. Также в планах обновление фасадов четырех зданий и ремонт инженерных систем: водоснабжения в 13 домах, канализации в 14, электрических сетей в 22, систем отопления в 11 и газовых коммуникаций в двух домах. Отдельной важной статьей станет замена лифтового оборудования: планируется установить 170 новых лифтов в 70 подъездах.