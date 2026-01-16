В Башкирии почти 400 многоквартирных домов ждет капремонт в 2026 году

В Башкирии в 2026 году планируется провести капитальный ремонт в 389 многоквартирных домах республики. На эти цели из различных источников будет выделено 4,5 миллиарда рублей.
Согласно планам, всего предстоит выполнить 403 вида различных работ. Основное внимание уделят ремонту кровли. Так, новые крыши получат 267 домов. Также в планах обновление фасадов четырех зданий и ремонт инженерных систем: водоснабжения в 13 домах, канализации в 14, электрических сетей в 22, систем отопления в 11 и газовых коммуникаций в двух домах. Отдельной важной статьей станет замена лифтового оборудования: планируется установить 170 новых лифтов в 70 подъездах.
В Фонде капитального ремонта Башкирии сообщили, что сейчас Министерство ЖКХ республики совместно с муниципалитетами работает над тем, чтобы дополнить этот список. В актуализированный план надеются включить еще больше домов, увеличив общий объем финансирования до 4,7 миллиарда рублей.
Все эти работы являются частью масштабной Республиканской программы, которая рассчитана вплоть до 2055 года. В нее включено 17 190 многоквартирных домов общей площадью свыше 71 миллиона квадратных метров.
Для сравнения, в прошлом, 2025 году, за счет средств собственников было выполнено 761 вид работ в 692 домах на сумму 5,3 миллиарда рублей. Тогда отремонтировали кровли 272 зданий, фасады 71 дома, инженерные системы в 107 домах и заменили 623 лифта в 232 подъездах.
