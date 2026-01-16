Мэр Омска Шелест проконтролировал ремонт на теплотрассе по улице Рокоссовского

В восстановительных работах на месте аварии было задействовано десять единиц техники и больше двадцати человек персонала. Люди работали в тяжелейших условиях — в Омске морозы в эти дни доходят до минус 30 градусов. Тем не менее ремонт не прекращался даже ночью, когда столбик термометра опускался еще ниже.