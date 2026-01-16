Мэр Омска Шелест проконтролировал ремонт на теплотрассе по улице Рокоссовского

Мэр Омска Сергей Шелест побывал на месте аварии на теплотрассе по улице Рокоссовского, 28. Из-за масштабного порыва вчера, вечером 15 января, без тепла и горячей воды в Кировском округе остались 48 зданий.
«Ситуация здесь осложнялась тем, что место выхода воды не совпадало с фактическим местом разрыва трубопровода. Поиск повреждения потребовал проведения дополнительных объемов земляных работ и диагностики с применением спецоборудования», — оценил обстановку Сергей Шелест.
В восстановительных работах на месте аварии было задействовано десять единиц техники и больше двадцати человек персонала. Люди работали в тяжелейших условиях — в Омске морозы в эти дни доходят до минус 30 градусов. Тем не менее ремонт не прекращался даже ночью, когда столбик термометра опускался еще ниже.
Как сообщил Сергей Шелест, сейчас основная часть ремонтных работ уже завершена. Закончили работу сварщики, и сейчас система наполняется горячей водой. Тепло в дома омичей, пострадавших от аварии, начнет поступать в ближайшее время.