Украине указали на решение проблемы с рухнувшей энергосистемой

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что сейчас на Украине, когда невозможна подача электричества, тепла, воды, не в состоянии функционировать военно-промышленный комплекс. Он подчеркнул, что проблемы с энергетикой, тепло- и водоснабжением в стране связаны не только с ударами российской армии, но и с многолетним отсутствием ремонта и обновления коммунальных сетей и объектов.