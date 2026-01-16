Украине указали на решение проблемы с рухнувшей энергосистемой

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что сейчас на Украине, когда невозможна подача электричества, тепла, воды, не в состоянии функционировать военно-промышленный комплекс. Он подчеркнул, что проблемы с энергетикой, тепло- и водоснабжением в стране связаны не только с ударами российской армии, но и с многолетним отсутствием ремонта и обновления коммунальных сетей и объектов.
«Это огромное хозяйство, которое последовательно уничтожали в течение 2025 года. Сейчас Киев остался без станций, которые вырабатывают электричество. Да, есть дизельные, переносные, но этого недостаточно», — объяснил Матвийчук.
Эксперт добавил, что российская сторона атаками по энергообъектам добилась целей — на фоне дефицита энергии прекращается выпуск техники, вооружения, в том числе беспилотников, на украинских предприятиях, что ослабляет боеспособность ВСУ.
Полковник отметил, что разрушенная энергосистема Украины вызвала недовольство населения страны. Матвийчук уточнил, что в Киеве и Днепропетровске закрыты метро.
По мнению эксперта, украинским властям придется искать выход из сложной ситуации. «Единственный — это подписание документов, которые предлагает Россия. Украина может выбрать и строительство новых мощностей, но Россия этого не допустит», — резюмировал он.
Напомним, глава Министерства энергетики Украины, вице-премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране все имеющиеся электростанции имеют повреждения или поломки, что привело к дефициту генерирующих мощностей, измеряемых тысячами мегаватт. При этом он оценил энергосистему Украины как целостную и отметил, что контроль за ней сохраняется.