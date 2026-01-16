Росгвардия начала подготовку к параду Победы в Москве

В Росгвардии отметили, что подготовка осуществляется в три этапа: сначала военнослужащие отрабатывают одиночную строевую подготовку без оружия и с оружием, после проходит подготовка в составе шеренги, двух и более шеренг, парадных рот, слаживание действий парадного батальона в соответствии с ритуалом проведения парада, а на заключительном этапе росгвардейцы примут участие в совместных тренировках в составе парадных расчетов войск Московского гарнизона.