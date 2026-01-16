Новочеркасский завод алюминиевой банки забрали у американской корпорации

Крупного производителя алюминиевой банки из Новочеркасска забрали у американской корпорации и отдали под временное управление компании «Стальэлемент», сообщает «Город N».
Речь идет о производителе ООО «Кэн-пак завод упаковки» и торговом доме ООО «Кэн-пак». Решение о переводе под временное управление утвердил президент России Владимир Путин. Информация подтверждается в указе главы государства, опубликованном в декабре 2025 года.
По информации издания «Город N», строительство новочеркасского завода было завершено в конце 2012 года. Мощность площадки была рассчитана на производство 950 млн банок в год.
