Новочеркасский завод алюминиевой банки забрали у американской корпорации

Новочеркасский завод забрали у американцев и отдали под временное управление компании «Стальэлемент».

Источник: Комсомольская правда

Крупного производителя алюминиевой банки из Новочеркасска забрали у американской корпорации и отдали под временное управление компании «Стальэлемент», сообщает «Город N».

Речь идет о производителе ООО «Кэн-пак завод упаковки» и торговом доме ООО «Кэн-пак». Решение о переводе под временное управление утвердил президент России Владимир Путин. Информация подтверждается в указе главы государства, опубликованном в декабре 2025 года.

По информации издания «Город N», строительство новочеркасского завода было завершено в конце 2012 года. Мощность площадки была рассчитана на производство 950 млн банок в год.

