Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске разработали проект модернизации военного госпиталя 1878 года

На первом этапе планируется возвести современный лечебный корпус на 100 коек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Власти Приангарья представили проект масштабного обновления Иркутского военного госпиталя, который был построен в 1878 году. План включает сохранение исторического здания и строительство новых корпусов.

На первом этапе планируется возвести современный лечебный корпус на 100 коек с хирургическим и терапевтическим отделениями, операционными, реанимацией и лабораторией. Рядом появится инфекционное отделение на 30 мест. Оба здания соединит тёплый переход.

Второй этап — капитальный ремонт основного исторического корпуса. После реконструкции там разместятся неврологическое, кожно-венерологическое, поликлиническое и физиотерапевтическое отделения, дневной стационар и современный реабилитационный блок.

Реализация проекта создаст в Иркутске мощный медицинский кластер, который обеспечит современное лечение и реабилитацию для участников СВО и станет основой для развития специализированной помощи в регионе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2026 году в Иркутской области планируется построить 25 медицинских объектов для сельских территорий.