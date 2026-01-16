В Иркутске разработали проект модернизации военного госпиталя 1878 года

Власти Приангарья представили проект масштабного обновления Иркутского военного госпиталя, который был построен в 1878 году. План включает сохранение исторического здания и строительство новых корпусов.
На первом этапе планируется возвести современный лечебный корпус на 100 коек с хирургическим и терапевтическим отделениями, операционными, реанимацией и лабораторией. Рядом появится инфекционное отделение на 30 мест. Оба здания соединит тёплый переход.
Второй этап — капитальный ремонт основного исторического корпуса. После реконструкции там разместятся неврологическое, кожно-венерологическое, поликлиническое и физиотерапевтическое отделения, дневной стационар и современный реабилитационный блок.
Реализация проекта создаст в Иркутске мощный медицинский кластер, который обеспечит современное лечение и реабилитацию для участников СВО и станет основой для развития специализированной помощи в регионе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2026 году в Иркутской области планируется построить 25 медицинских объектов для сельских территорий.