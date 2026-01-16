В Омске митрополит освятит воду только в одной купели — на «Зеленом острове»

Одной из центральных локаций, где все желающие смогут окунуться в воду, станет прибрежная зона парка культуры и отдыха «Зеленый остров». В затоне реки Иртыш будут оборудованы 3 купели с деревянными сходнями. Освятит воду накануне праздника Крещения — 18 января в 13:00 — митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Церемония начнется с крестного хода, который стартует от главной аллеи, и будет сопровождаться передвижной колокольней. Омичи могут прийти на церемонию и взять с собой воду для освящения. Купания в прорубях будут организованы 18 января — с 14:00 до 23:00, и 19 января — с 9:00 до 20:00.