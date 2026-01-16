Ричмонд
«Сначала — 72 часа карантина». Таможня Беларуси сказала о судьбе неожиданного туриста в авто из США

Таможня сказала, что будет в Беларуси с неожиданным туристом в авто из США.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что будет с неожиданным туристом в автомобиле из США, которого нашли белорусские таможенники. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственного таможенного комитета.

Ранее мы писали, что белорусские таможенники нашли неожиданного туриста в автомобиле из США.

Неожиданным туристом в американской машине оказался енот. Гостя из-за океана в Беларуси назвали Сеней и отправили в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. В ветстанции «американский турист» с 14 января находится под наблюдением специалистов.

— Сначала — 72 часа карантина, а после в отношении животного проведут необходимые ветеринарные мероприятия. После этого будет решаться вопрос о дальнейшем месте жительства енота, — сообщили в пресс-службе.

Неожиданный гость из США останется в Беларуси. Фото: ГТК.

Еще таможенники рассказали, что спасенный енот больше всего любит лакомиться куриными яйцами и очень дружелюбный.

Ранее власти показали, как под Гродно подкармливают в морозы стадо зубров на 600 голов.

Тем временем ученые сказали, что на Солнце образовалась корональная дыра в миллион километров — что ждать белорусам.

Еще белорусов ожидают восемь лет сильной засухи: «Достаточно сильные летние».

Кроме того, синоптики сказали белорусам подготовиться к крещенским морозам и пояснили, когда потеплеет: «Сибирский антициклон».