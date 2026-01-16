«Сначала — 72 часа карантина». Таможня Беларуси сказала о судьбе неожиданного туриста в авто из США

Стало известно, что будет с неожиданным туристом в автомобиле из США, которого нашли белорусские таможенники. Об этом рассказали в телеграм-канале Государственного таможенного комитета.
Ранее мы писали, что белорусские таможенники нашли неожиданного туриста в автомобиле из США.
Неожиданным туристом в американской машине оказался енот. Гостя из-за океана в Беларуси назвали Сеней и отправили в Ошмянскую районную ветеринарную станцию. В ветстанции «американский турист» с 14 января находится под наблюдением специалистов.
— Сначала — 72 часа карантина, а после в отношении животного проведут необходимые ветеринарные мероприятия. После этого будет решаться вопрос о дальнейшем месте жительства енота, — сообщили в пресс-службе.
Неожиданный гость из США останется в Беларуси. Фото: ГТК.
Еще таможенники рассказали, что спасенный енот больше всего любит лакомиться куриными яйцами и очень дружелюбный.
