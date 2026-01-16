Как астероид CE2XZW2 едва не стал «убийцей» Земли

Едва стала утихать волна «ужастиков» вокруг космического объекта 3I/ATLAS, как землян напугали снова: в космосе обнаружили вынырнувшее из ниоткуда очередное нечто, которое назвали «астероидом CE2XZW2». И это нечто размером с девятиэтажный панельный дом должно было свалиться нам на голову уже
Причём информация об угрозе шла непосредственно от астрономов. Потом они смягчили возможную опасность, успокоив, что гигантская скала долетит до Земли, но сгорит в атмосфере. А в итоге оказалось, что никакого астероида CE2XZW2 не существует в природе.
Корреспондент chel.aif.ru выяснил, как мог появиться такой астрономический фейк, и почему сторонники эзотерики вновь ухватились за CE2XZW2, как «знамение Последних дней».
Ошибка программы
А всё потому, что кто-то захотел стать первооткрывателем нового малого небесного тела. Человеку, обнаружившему астероид, дано преимущественное право предложить ему имя. Тем не менее, это право подчиняется определенным правилам, и последнее слово в утверждении названия остается за Международным астрономическим союзом (МАС).
В 1977 году астроном Николай Черных обнаружил астероид (3884), который впоследствии был назван в честь Жореса Алфёрова. Астероид (4877), в свою очередь, получил имя Гумбольдт в знак признания заслуг Александра фон Гумбольдта, знаменитого немецкого исследователя природы, географа и путешественника.
На сегодняшний день в каталогах небесных тел числится более 20 тысяч астероидов, удостоенных персональных имен. Среди них встречаются названия, увековечивающие память выдающихся ученых, таких как Хокинг, Зельдович, Хаббл и многие другие.
Автоматизированные системы, анализирующие данные для выявления новых небесных тел, иногда ошибочно идентифицируют уже известные объекты, принимая их за вновь обнаруженные.
Ошибки в интерпретации результатов вполне возможны. Главное не опубликовывать сырые и непроверенные данные. Небо и космос — вещи огромные, и для их исследования применяются множество методов со своими преимуществами и недостатками. В данном случае вполне могли быть ошибки в интерпретации результатов наблюдательных данных. Также немного непонятно, откуда приходили ошибочные данные — с наземных телескопов или орбитальных. Но главное, что учёные соотнесли данные, и в конечном итоге пришли правильному выводу.
Снова ATLAS
В данном случае под видом CE2XZW2 была зарегистрирована наделавшая столько шума межзвёздная комета 3I/ATLAS в момент её удаления от нашей планеты. В итоге Центр малых планет Смитсоновской астрофизической лаборатории в США классифицировал CE2XZW2 как объект, чья астероидная природа не была подтверждена.
Учёные из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что информация о его столкновении с Землёй появилась из псевдонаучных ресурсов. А сам факт обнаружения якобы нового астероида объяснили «обычным делом». По словам руководителя лаборатории Сергея Богачёва, подобные случаи некорректной идентификации небесных тел происходят довольно часто.
«Это обычное дело, ежедневно фиксируется множество таких ошибок. Каждый день бывает по 10−20 таких случаев. К сожалению, в этот раз кто-то поспешил с заявлением о надвигающейся угрозе. Схватил один из таких ложных объектов и побежал размахивать им, что он вот-вот на Землю упадёт», — сообщил астроном.
А старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов отметил, что орбиты недавно обнаруженных небесных тел определяются с высокой степенью неопределённости, что затрудняет точное прогнозирование их траекторий. В итоге астероид CE2XZW2 не является отдельным объектом, а оказался результатом программной ошибки, приведшей к неверной идентификации уже известной кометы системой космического мониторинга.
Казалось бы, всё ясно: за новый астероид приняли уже знакомую комету 3I/ATLAS. Ошиблись астрономы. Однако разного рода уфологи-эзотерики ухватились за это, чтобы в очередной раз попугать людей. Так, уфолог Виталий Шалимов, ещё до установления, что CE2XZW2 — это уже открытая ранее комета, заявил корреспонденту chel.aif.ru о «разведывательном зонде инопланетян». А когда природа космического объекта была установлена, связал «второе открытие» 3I/ATLAS со «Знамением Последних дней».
«В Священном писании говорится, что в Конце времён будут знамения с неба. Сначала — первое появление ATLAS, потом его второе заявление о себе. Ну, и, наконец, вы посмотрите — само Солнце нас предупреждает своей цифрой “1”, которая появилась на его поверхности. Единица — это символ изначального Акта Творения, энергия действия, решимости, начала нового цикла. То есть приходит новый цикл для жителей Земли», — решил уфолог.
В Лаборатории солнечной астрономии РАН действительно сделали интересный снимок нашей звезды с тёмной коронарной дырой в виде перевёрнутой единицы размером миллион километров. Но объяснили её ростом солнечной активности, из-за которой на 60% увеличилось количество магнитных бурь.
Не первая ошибка
«Открыти d95 е нового астероида» — не первая и не последняя ошибка астрономов. Ранее были, например, например, «марсианские каналы». В 1877 году исследователь неба Скиапарелли увидел на Марсе линии, названные «каналами». Он посчитал их искусственными сооружениями для воды. Позже выяснилось, что это были оптические иллюзии из-за слабости телескопов. Уже первые фотографии с «Маринера-9» не подтвердили наличие каналов.
В 1835 году произошла «Лунная сенсация». Газета Sun писала об открытиях влиятельного астронома Уильяма Гершеля на Луне: разумные существа, леса и реки. В итоге это оказалась мистификацией, придуманной журналистом Локком. Сам же Гершель опроверг эти сообщения.
«Алмазная планета» 55 Cancri в созвездии Рака появилась в новостях в 2012 году. Предполагалось, что она состоит из алмазов. Последующие исследования показали, что это не так. Небесное тело имеет расплавленное и твердое полушарие и атмосферу.
Планета «Х», которая влияет на орбиту Нептуна, была предсказана астрономом-любителем Персивалем Лоуэллом. Американский астроном Клайд Томбо по указанным им координатам обнаружил Плутон, но он оказался слишком мал, чтобы влиять на Нептун.
Эти примеры показывают, что ошибки и обман встречаются в науке. Новые технологии позволяют опровергать ложные «открытия». Что и сделали астрономы по отношению к «астероиду CE2XZW2».