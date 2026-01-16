В Воронеже двоих новых граждан России прямо с рынка доставили в военкомат

В Советском районе Воронежа прошел рейд по выявлению лиц, уклоняющихся от воинского учета. Внимание проверяющих на этот раз привлекли рынки торговые точки. Там из 25 человек, которые недавно получили паспорт граждан РФ, двое не поспешили встать на учет в военкомат. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону 16 января.