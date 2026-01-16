Ричмонд
В Воронеже двоих новых граждан России прямо с рынка доставили в военкомат

Рейд по торговым точкам Советского района выявил уклонистов среди новых россиян.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Воронежа прошел рейд по выявлению лиц, уклоняющихся от воинского учета. Внимание проверяющих на этот раз привлекли рынки торговые точки. Там из 25 человек, которые недавно получили паспорт граждан РФ, двое не поспешили встать на учет в военкомат. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону 16 января.

По данным ведомства, прямо с места проверки нарушителей доставили в военный комиссариат для оформления всех необходимых документов.

Следователи также предупредили, что такие внезапные проверки на рынках, стройках и в гаражных кооперативах продолжатся по всей области.

Кстати, за последние две недели прошлого месяца в Воронежской области на учет поставили 33 новых гражданина.