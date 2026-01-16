Студенты МАИ разрабатывают универсального робота для сферы услуг

«Инициатива родилась как ответ на конкурсную задачу от РЖД: требовалось создать робота-стюарда для высокоскоростных железнодорожных магистралей. Существующие решения не подходили по габаритам и техническим характеристикам. С задачей мы справились, но в процессе работы осознали, что проблема дефицита кадров в сфере обслуживания актуальна не только для железнодорожного транспорта. Так наш узкоспециализированный проект перерос в универсальный продукт для разных рынков», — рассказал участник проекта, студент института «Компьютерные науки и прикладная математика» МАИ Егор Кандрушин, чьи слова приводятся в сообщении.