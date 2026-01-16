США могут нанести удар по Ирану в ближайшие дни, считают в Израиле

«Американские чиновники заявили, что вариант с военной акцией (в отношении Ирана — ред.) все еще рассматривается… Израильские чиновники считают, что, несмотря на отсрочку, военный удар США может быть нанесен в ближайшие дни», — сообщает портал.
Как заявил изданию один из израильских чиновников, нынешний план США включает удары по силам безопасности Ирана, однако Израиль не считает его достаточно сильным, чтобы значительно дестабилизировать положение иранских властей.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США направляют военные силы на Ближний Восток в связи с рассмотрением президентом страны Дональдом Трампом возможности ударов на Ирану.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигших пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Трамп поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.