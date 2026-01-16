Пять многоквартирных домов Ростова остались без отопления 16 января

16 января пять многоквартирных домов в Ростове-на-Дону временно остались без отопления. Об этом говорится на сайте компании «Ростовские тепловые сети» (РТС).
Под отключение попали адреса: Ворошиловский, 26, Максима Горького, 140, 148, 185, Чехова, 65.
На проспекте Ворошиловском обнаружили дефект теплосетей, а в районе улицы Максима Горького произошло вытекание теплоносителя. Аварийно-восстановительные бригады ранее начали ремонт.
Работы должны завершить в регламентные сроки, сообщили в РТС. Восстановили подачу тепла к этому моменту или нет, неизвестно.
