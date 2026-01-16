Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять многоквартирных домов Ростова остались без отопления 16 января

Отключение отопления произошло в домах на трех улицах Ростова.

Источник: Комсомольская правда

16 января пять многоквартирных домов в Ростове-на-Дону временно остались без отопления. Об этом говорится на сайте компании «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Под отключение попали адреса: Ворошиловский, 26, Максима Горького, 140, 148, 185, Чехова, 65.

На проспекте Ворошиловском обнаружили дефект теплосетей, а в районе улицы Максима Горького произошло вытекание теплоносителя. Аварийно-восстановительные бригады ранее начали ремонт.

Работы должны завершить в регламентные сроки, сообщили в РТС. Восстановили подачу тепла к этому моменту или нет, неизвестно.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.