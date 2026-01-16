У «супердолгожителей» нашли мутации, защищающие их от болезни Альцгеймера

Проведенный учеными анализ показал, что в ДНК «супердолгожителей» очень редко встречалась патогенная мутация APOE4, появление которой в одной или двух копиях гена APOE повышает риск развития болезни Альцгеймера в несколько раз. В среднем, она на 68% реже встречалась у данной группы пожилых людей по сравнению с их сверстниками с болезнью Альцгеймера, и на 19% реже, чем у 80-летних участников наблюдений с нормальной остротой ума и памяти.