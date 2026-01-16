Захарова призвала закрепить традиционные ценности на законодательном уровне

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Закрепление на законодательном уровне традиционных ценностей является важным для страны в условиях, когда западные страны ведут активную работу по уничтожению понятий о добре и зле, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это про формирование на законодательном уровне определеных рамок, причем не ограничивающих, наоборот, дающих потенциал для развития и движения», — отметила дипломат на площадке национального центра «Россия».
По ее словам, в указе президента России об основах госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей сформулированы базовые принципы, которые отвечают на вопрос, что такое хорошо и плохо.
Как отметила Захарова, это является крайне важным как для молодого, так и для старшего поколения с учетом того, что «большое количество такой деструктивной деятельности было проведено западниками и у себя в странах, и за рубежом по изничтожению… понятия, что есть такое добро».