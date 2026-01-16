В работу общественного транспорта Перми внесут изменения

С 19 января на автобусном маршруте № 19 вводятся корректировки расписания в связи с меняющейся дорожной обстановкой из-за реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. С этого же дня на трамвайном маршруте № 12 по будням вводятся дополнительные укороченные рейсы на участке от остановки «Пермская ярмарка» до ул. 9 Мая в связи с высоким пассажиропотоком на направлении. Параллельно будет скорректировано расписание трамвайных маршрутов № 4, № 5 и № 7 для выравнивания интервалов.