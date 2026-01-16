Ричмонд
В Беларуси ученые создадут платформы для клонирования домашних животных

В Беларуси начнут клонировать домашних животных.

Источник: Комсомольская правда

Так, в стране стартовали исследования по клонированию животных. Разработки ведутся лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии клеток по госпрограмме «Геном, молекула и клетка».

В институте уточнили, что в Беларуси планируют создать технологическую платформу для клонирования, где будут создавать клонов домашних животных и редких пород животных для сохранения видов.

— Впервые в Беларуси планируется создать технологические платформы для клонирования, в том числе создать линии эмбриональных стволовых клеток для исследовательских и диагностических целей, — пояснили в пресс-службе.