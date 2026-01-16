В двух районах Воронежской области объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

«Острогожский район — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — говорится в сообщении.
Позже пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что угрозу непосредственного удара БПЛА объявили на территории Лискинского района.
На всей территории региона продолжает действовать предупреждение об опасности атаки БПЛА.
