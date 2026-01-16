Политолог назвал три сценария США для присвоения Гренландии

Вторым сценарием, который может использовать Вашингтон, по мнению политолога, будет сделка с каждым гражданином острова. Белый дом рассматривает вариант раздачи гренландцам по 100 тысяч долларов в обмен на согласие изменить гражданство на американское. Дудаков отметил, что это нереалистичный план, так как только 5−7% жителей датской автономии поддерживают присоединение к Штатам.