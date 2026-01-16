Политолог назвал три сценария США для присвоения Гренландии

Эксперт обратил внимание, что Штаты пытаются использовать все способы воздействия на Данию и ее автономную территорию. Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что американцы громко заявляют о военных планах вторгнутся в Гренландию, что может стать причиной фактического прекращения существования Североатлантического альянса. Кроме того, Белый дом намерен использовать экономические рычаги давления.
«Во-первых, имеется попытка купить в целом Гренландию абстрактными американскими инвестициями в будущем. Даже упоминается цифра в 700 миллиардов долларов, хотя цифра, очевидно, несбыточная — таких денег у США нет», — уточнил американист.
Вторым сценарием, который может использовать Вашингтон, по мнению политолога, будет сделка с каждым гражданином острова. Белый дом рассматривает вариант раздачи гренландцам по 100 тысяч долларов в обмен на согласие изменить гражданство на американское. Дудаков отметил, что это нереалистичный план, так как только 5−7% жителей датской автономии поддерживают присоединение к Штатам.
Третьим вариантом эксперт назвал тарифное воздействие на Данию, которая находится в зависимости от рынка США. Фармацевтические компании Королевства поставляют на американский рынок много препаратов, в том числе популярное средство для похудения.
«Здесь есть возможности оказывать давление, но пока американская администрация к ним не прибегает», — добавил Дудаков.
Американист не исключил, что США принудят Данию заключить сделку по Гренландии, но власти Королевства будут стараться тянуть время, чтобы для Трампа стали актуальнее другие вопросы, например, внутриполитическая борьба с демократами после выборов в Конгресс.
В Европе намерения США аннексировать Гренландию не нашли одобрения. Франция уже предупредила Вашингтон, что захват острова станет для ЕС «красной чертой», которая негативно отразится на экономических связях.