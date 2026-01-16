Ричмонд
Из-за сильной метели в школах Ялты отменили занятия

Городские службы и МЧС работают в усиленном режиме.

Источник: Янина Павленко/Tg

Ялту снова засыпает снегом. Из-за сложных погодных условий детей отпускают с занятий в школе.

«Прошу работодателей отнестись к ситуации с пониманием и по возможности раньше отпустить сотрудников — возможны перебои в работе общественного транспорта», — сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.

В регионе действует штормовое предупреждение. Городские службы и МЧС работают в усиленном режиме. Сильный снегопад и порывистый ветер затрудняют видимость и могут привести к образованию снежного наката в некоторых районах. Также ожидается усиление северо-восточного ветра до 15−20 м/с.