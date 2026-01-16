Главврач Рыжий выступил против окунания в ледяную воду на Крещение

«Когда мы резко погружаем свое тело в ледяную воду, это равносильно тому, что мы в кипяток полезли, — рассуждает Рыжий. — В теле происходит спазм периферических сосудов, выброс большого количества гормонов, высокая нагрузка на сердце и так далее. Мы почему-то не лезем в кипяток, потому что мы знаем, что это вредно. А в ледяную воду люди готовы лезть!».