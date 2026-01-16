Главврач Рыжий выступил против окунания в ледяную воду на Крещение

По словам эксперта, такая процедура является методом укрепления здоровья, однако начинать её следует осторожно и поэтапно. Изначально рекомендуется начать с обливаний ног холодной водой, затем переходить к коленям и бедрам. Резкое полное погружение в холодную воду без предварительной подготовки чревато ухудшением состояния хронического характера: мужчины рискуют столкнуться с обострениями простатита, геморроем и болевыми ощущениями в суставах, женщины могут испытать проблемы с женским здоровьем.
Специалист настоятельно рекомендовал воздержаться от ритуала людям с высоким артериальным давлением, сахарным диабетом и прочими заболеваниями хронической природы. Также он выразил категорическое несогласие со случайными купаниями в период празднования Крещения 18 и 19 января 2026 года, особенно если речь идёт о детях.
«Если ваши дети последние три месяца регулярно закаляются вместе с вами, тогда ещё можно о чем-то говорить, — прокомментировал Антон Рыжий. — Если же вы этого не делаете, то ваши дети получат только негатив, простудные заболевания и обморожение от таких действий. Крещенские купания обернутся глобальным ослаблением иммунитета».
Эксперт сравнил погружение в ледяную воду с ошпариванием кипятком, поскольку резкий стресс для организма вызывает сбой терморегуляции.
«Когда мы резко погружаем свое тело в ледяную воду, это равносильно тому, что мы в кипяток полезли, — рассуждает Рыжий. — В теле происходит спазм периферических сосудов, выброс большого количества гормонов, высокая нагрузка на сердце и так далее. Мы почему-то не лезем в кипяток, потому что мы знаем, что это вредно. А в ледяную воду люди готовы лезть!».
Всем планирующим подобное мероприятие несмотря ни на какие увещевания, врач посоветовал предварительно принять пищу с большим содержанием жиров, захватить горячий чай в термосе и подготовить тёплую одежду, включая валенки, чтобы избежать осложнений и быстрее восстановиться после процедуры.