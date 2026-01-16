Самарский врач Каганов: «Более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях»

В Самарской области более 60% злокачественных опухолей выявляются на первой и второй стадиях, что значительно повышает шансы пациентов на успешное лечение, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.
«Основой системы по ранней диагностики являются 12 Центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), расположенные в Самаре, Тольятти, Сызрани и районах области», — рассказал главный онколог региона, Олег Каганов.
В 2025 году более 13 тысяч пациентов получили лекарственную терапию в условиях дневного стационара. За год врачи онкодиспансера провели около 17 тысяч операций, из них 789 высокотехнологичных, а 6 тысяч — органосохранных. Наиболее часто выявляются рак кожи, молочной железы, предстательной железы и легких.