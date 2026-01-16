Полиция начала проверку после жалоб на неприятный запах в Новочеркасске

Жители Новочеркасска накануне пожаловались на неприятный запах, который появился из-за горения мусора. В ситуации уже разбираются правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— В поле зрения полиции попала публикация, в которой говорится о задымлении и едком запахе в одном из районов Новочеркасска. Зарегистрирован материал проверки по факту возгорания ТБО на территории мусорного полигона. Сейчас ведется проверка, — рассказали в МВД.
Напомним, ранее в соцсетях новочеркасцы пожаловались на запах в микрорайоне Черемушки и на улице Крылова. Местные жители считают, что тление мусорного полигона продолжается примерно с 7 января.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.