Самарцев предупредили, что скоро мошенники массово перейдут на ИИ

Через два-три года мошенники могут массово начать использовать искусственный интеллект. Такой прогноз дал Андрей Бийчук, директор центра продуктов телеком-технологий одного из мобильных операторов. Число нежелательных звонков при этом снизится.
Мошенники уже сейчас используют ИИ, чтобы создавать фальшивые видео и аудиозаписи. Но эти атаки пока массовыми не являются.
В будущем мошеннические схемы могут стать более персонализированными, и их будет сложнее распознать, пишет Газета.ру со ссылкой на эксперта. Так что самарцам, как и всем россиянам, нужно быть осторожнее.