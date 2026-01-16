Ричмонд
Самарцев предупредили, что скоро мошенники массово перейдут на ИИ

Эксперт Андрей Бийчук предупредил самарцев, какие схемы скоро будут использовать мошенники.

Источник: Комсомольская правда

Через два-три года мошенники могут массово начать использовать искусственный интеллект. Такой прогноз дал Андрей Бийчук, директор центра продуктов телеком-технологий одного из мобильных операторов. Число нежелательных звонков при этом снизится.

Мошенники уже сейчас используют ИИ, чтобы создавать фальшивые видео и аудиозаписи. Но эти атаки пока массовыми не являются.

В будущем мошеннические схемы могут стать более персонализированными, и их будет сложнее распознать, пишет Газета.ру со ссылкой на эксперта. Так что самарцам, как и всем россиянам, нужно быть осторожнее.