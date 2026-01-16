Коммунальная авария лишила воды жителей свыше 200 домов в Воронеже

Воду отключили в Ленинском районе днём пятницы, 16 января, из-за коммунальной аварии на улице Кривошеина. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Обследовав сети, специалисты обнаружили повреждение на водоводе диаметром 600 мм. Они уже разработали котлован, а затем локализовали место повреждения. На данный момент ремонт находится на финальной стадии.
До завершения работ воды не будет по следующим адресам:
ул. Кривошеина № 17, 19, 21, 23,
ул. Домостроителей № 51а, 57, 59, 61, 63, 75, 77, 79,
ул. Энтузиастов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 Т, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
ул. Матросова № 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207,
ул. Новаторов № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
ул. Ударная № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 Т, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
ул. Броневая № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6 Т, 7, 8, 8А, 8Н, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 16А, 17, 18а, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 В, 33.