ГАИ: в Беларуси изменились правила получения водительских прав

В Беларуси изменились правила получения водительских прав.

Источник: Комсомольская правда

В Госавтоинспекции сообщили о некоторых изменениях в правилах получения водительского удостоверения в Беларуси.

Так, с 11 февраля 2026 года для получения водительского удостоверения на основании зарубежных водительских прав водителю нужно будет сдать практический квалификационный экзамен на право управления механическим транспортом вместе теоретического экзамена.

Граждане России и государств, с которыми у Беларуси подписаны международные договоры о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, экзамен сдавать не будут.

К числу таких стран также присоединится Азербайджан, пишет БелТА. Главы правоохранительных ведомств Беларуси и Азербайджана 16 января подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, а также протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026 — 2028 годы.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что изменения по водительским правам и регистрации авто заработали в Беларуси.

А еще в Беларуси ученые создадут платформы для клонирования домашних животных.