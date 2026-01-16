ГАИ: в Беларуси изменились правила получения водительских прав

К числу таких стран также присоединится Азербайджан, пишет БелТА. Главы правоохранительных ведомств Беларуси и Азербайджана 16 января подписали соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, а также протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2026 — 2028 годы.