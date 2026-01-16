Ричмонд
Более 380 млн рублей направят на новый центр обработки данных в Башкирии

Второй дата-центр в Благовещенске выйдет на полную мощность.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске начали возводить второй центр обработки данных (ЦОД). На реализацию этого проекта планируется потратить более 380 миллионов рублей. Плановый запуск объекта намечен на осень 2026 года, а свою полную проектную мощность предприятие должно набрать в течение 2027 года. Об этом сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

Всего на территории республики на сегодняшний день функционирует пять территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в Белебее, Кумертау, Благовещенске, Нефтекамске и Белорецке. Предприятия, получившие статус резидента, могут пользоваться налоговыми и арендными льготами, включая сниженные ставки и упрощенный порядок получения земельных участков без проведения аукционов.

