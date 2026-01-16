Ричмонд
Предпринимателей в Молдове мучают проверками с 5 утра: Замдиректора ANSA обвинили в давлении на бизнес — под видом борьбы с африканской чумой свиней происходит запугивание экономических агентов

Официальных комментариев со стороны ANSA по данному инциденту пока не поступало [видео]

Источник: Комсомольская правда

В сети опубликовано видео, попавшее в распоряжение блогеру Евгению Лукьянюку, на котором заместитель директора ANSA (Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы) Александр Манчу проводит проверку экономического агента в 5 утра. В описании к ролику утверждается, что чиновник действовал незаконно: проводил фотосъемку и требовал отчетность.

Автор видео ставит под сомнение методы работы агентства, заявляя, что под видом борьбы с африканской чумой свиней происходит запугивание предпринимателей. Официальных комментариев со стороны ANSA по данному инциденту пока не поступало.