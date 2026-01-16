Сделали у Роки: муж Рианны собрал звезд рэпа, джаза и кино

A$AP Rocky ставит в кадр Вайнону Райдер, критикует школьные обеды в Америке и ангажирует Тима Бертона. Один из главных рэп-альбомов года — долгожданный Don’t Be Dumb — призван вернуть артиста в топ-лигу звезд хип-хопа и напомнить публике, что вообще-то он не только муж Рианны и отец ее троих детей, но и самостоятельная яркая фигура. Правда, без намеков на громкий роман он не обошелся. О том, чем еще интересна свежая пластинка, — читайте в материале «Известий».
Семья или творчество.
Предыдущий лонгплей A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) вышел еще в 2018 году. И хотя с тех пор артист не раз залетал на фиты к другим звездам, да и сам периодически выпускал синглы, в СМИ и соцсетях его имя куда чаще мелькало в связи с супругой Рианной. Их роман начался в 2021-м, а уже в 2022-м Раким стал отцом. Казалось, сложно представить менее подходящую фигуру для этой роли, учитывая постоянные проблемы с законом и скандалы, в которые умудрялся вляпываться инфантильный рэпер. Но, видимо, у Рианны другое мнение, потому что в течение следующих трех лет она повторила этот опыт дважды.
Причем каждый раз певица умудрялась делать сенсацию из своей беременности. То обнародует ее на «Суперкубке», обыграв в собственном выступлении, то сделает главной фишкой светского выхода на The Met Gala. Пару явно не смущало повышенное внимание к своей личной жизни и демографическим достижениям. Напротив, публичная роль многодетной семьи увлекала их куда больше, чем музыкальное творчество. Однако если от Рианны последние годы никто уже не ждет новых альбомов (после выпуска Anti в 2016-м ходили слухи, что новая пластинка в работе, но так в итоге это и не получило никакого развития), то A$AP Rocky с 2023 года с завидным постоянством «кормил завтраками» своих фанатов.
В 2024-м он выпустил сразу несколько синглов — весьма достойных. Предполагалось, что они войдут как раз в Don’t Be Dumb. Но время шло, а альбома все не появлялось. И когда многие уже потеряли надежду, это наконец свершилось. Что интересно, ни одна из обнародованных до 2026 года песен туда не попала. Почему Роки решил оставить их «за бортом» и начать с чистого листа, можно только догадываться. Так или иначе, пластинка получилась и без того насыщенной и яркой.
Ужастики от Тима Бертона.
Прежде всего, Раким искренен. И начинает он со слов «Прошло уже некоторое время с тех пор, как я был в лиге / Пара небольших испытаний, пара утечек» — намек и на затянувшуюся творческую паузу, и на проблемы с законом (его судили за перестрелку), и на сливы рабочего материала. Не обходится без отсылок к реальной жизни и в следующих треках — в частности, упоминаются отношения с Рианной и отцовство. Но альбом не ток-шоу, и едва ли все это работало бы, если бы не сильная художественная составляющая.
Здесь множество приглашенных звезд (will.i.am, Tyler, The Creator, Thundercat, Джессика Пратт…), впечатляющий стилевой коктейль (от хип-хопа и r’n’b до джаза, инди и трип-хопа), и даже к созданию обложки Раким привлек не кого-нибудь, а самого Тима Бертона, сделавшего коллаж в своей узнаваемой манере.
В принципе, о том, что на диске будет немало экспериментов, можно было судить уже по дебютному синглу Punk Rocky, вышедшему в начале января в паре с диким клипом, снятым самим Роки. Что происходит на видео, понять непросто, ясно только то, что толпа танцующей молодежи во главе с Асапом буквально разносит гараж в каком-то пригороде, а соседка в исполнении Вайноны Райдер (еще одна звезда!) смотрит на это крайне неодобрительно. Но больше удивляет даже не визуальная составляющая, а сама музыка с гитарным риффом, меланхоличным вокалом в духе Gorillaz и живыми ударными.
Кстати, Дэймон Албарн действительно поучаствовал в работе, но в другой композиции — Whiskey (Release Me), хотя здесь вайб Gorillaz не так уж слышен. А вот Джон Батист, мультиинструменталист и триумфатор «Грэмми-2022», выступил более ярко: его джазовая фортепианная вариация на ретромотив сопровождает дуэт Ракима и рэперши Doechii, задавая все настроение.
Впрочем, наиболее неожиданно, пожалуй, увидеть в списке «соучастников» A$AP Rocky кинокомпозитора Дэнни Эльфмана, помогавшего со звуком в суровой Stole Ya Flow, финал которой действительно выглядит как саундтрек готического фильма ужасов. Но если вспомнить, что Эльфман как раз постоянный соратник Бертона, это уже не столь удивляет.
Как кончится мир.
На самом деле бертоновская мрачность вкупе с эксцентрикой пропитывают альбом целиком — при всей внешней стилевой дистанции между Don’t Be Dumb и музыкой «Эдварда Руки-ножницы», «Кошмара перед Рождеством» и прочих хитов Тима. И кажется особенно символичным, что завершается основной трек-лист композицией под названием The End, в котором рефреном звучит цитата из апокалиптического стихотворения Томаса Эллиота «Полые люди»: «Вот как кончится мир» (другой перевод — «Так пришел конец вселенной»). Вслед за классиком A$AP Rocky создает свою невеселую картину окружающей действительности, в которой достается и американским школам с фастфудом вместо нормальной еды, и расизму в США, и неспособности политиков справиться с глобальным потеплением.
Что ж, отцу трех детей сам Бог велел подумать о том, в каком мире им жить. А уж если семейная и гражданская сознательность воплощается в убедительном творческом продукте — можно только порадоваться. Значит, по крайней мере у отдельно взятой ячейки общества не так уж все плохо.