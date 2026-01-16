Сделали у Роки: муж Рианны собрал звезд рэпа, джаза и кино

Предыдущий лонгплей A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс) вышел еще в 2018 году. И хотя с тех пор артист не раз залетал на фиты к другим звездам, да и сам периодически выпускал синглы, в СМИ и соцсетях его имя куда чаще мелькало в связи с супругой Рианной. Их роман начался в 2021-м, а уже в 2022-м Раким стал отцом. Казалось, сложно представить менее подходящую фигуру для этой роли, учитывая постоянные проблемы с законом и скандалы, в которые умудрялся вляпываться инфантильный рэпер. Но, видимо, у Рианны другое мнение, потому что в течение следующих трех лет она повторила этот опыт дважды.