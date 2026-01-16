В Омске сожгли партию живых, но опасных цветов, привезенных в город из Китая

14 января 2026 специалистами ведомства пресечена попытка ввоза на территорию региона партии цветочной продукции, зараженной опасным карантинным объектом — калифорнийским трипсом. Это первый случай выявления вредителя в импортных растениях с начала 2026 года. Вредное насекомое было обнаружено в партии из 30 срезов благородного эрингиума, поступившей на омский склад временного хранения из Китайской Народной Республики.