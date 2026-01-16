В Омске сожгли партию живых, но опасных цветов, привезенных в город из Китая

Первая в 2026 году партия зараженных цветов из Китая была уничтожена на границе Омской области. Вредителей на территорию региона не пустили специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области.
14 января 2026 специалистами ведомства пресечена попытка ввоза на территорию региона партии цветочной продукции, зараженной опасным карантинным объектом — калифорнийским трипсом. Это первый случай выявления вредителя в импортных растениях с начала 2026 года. Вредное насекомое было обнаружено в партии из 30 срезов благородного эрингиума, поступившей на омский склад временного хранения из Китайской Народной Республики.
В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений и в целях предотвращения распространения вредителя, зараженная продукция уничтожена путем сжигания под контролем специалистов Россельхознадзора, отметили в ведомстве.