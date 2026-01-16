В Иркутской области стартует конкурс «Мисс МЧС — 2026»

Конкурс начнётся 23 января в 10:00 и завершится 23 февраля 2025 года в 23:59. Три победительницы будут выбраны путём открытого голосования читателей на сайте irk.kp.ru. Их имена объявят до 1 марта. Участниц, набравших больше всего «сердечек», ждут именные дипломы, подарки и интервью в газете «Комсомольская правда — Иркутск».