Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимские спасатели помогли малышу снять подшипник с пальца

В Уфе с помощью простой нитки спасли детский пальчик.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе маленький мальчик едва не лишился пальца. Об этом рассказали в УГЗ города.

Мать вместе с сыном приехала в отряд управления гражданской защиты, так как на его пальчике намертво застряло металлическое кольцо подшипника. Проявив смекалку и терпение, спасатели освободили палец мальчика. Они аккуратно использовали обычную нитку, а также уговаривали малыша сохранять спокойствие.

К счастью, после спасения обращаться за медицинской помощью ребенку не пришлось.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.