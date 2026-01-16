Уфимские спасатели помогли малышу снять подшипник с пальца

В Уфе маленький мальчик едва не лишился пальца. Об этом рассказали в УГЗ города.
Мать вместе с сыном приехала в отряд управления гражданской защиты, так как на его пальчике намертво застряло металлическое кольцо подшипника. Проявив смекалку и терпение, спасатели освободили палец мальчика. Они аккуратно использовали обычную нитку, а также уговаривали малыша сохранять спокойствие.
К счастью, после спасения обращаться за медицинской помощью ребенку не пришлось.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.