Совбез раскрыл детали масштабной проверки армии по распоряжению Лукашенко

Сообщая о деталях масштабной проверки белорусской армии, госсекретарь Совбеза также сказал, что итоги проверки будут анализироваться. И сообщил, что в рамках проверки также будут сниматься с хранения некоторые образцов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров. Итогом проверки станет контрольный пробег снятых образцов вооружения и военной техники на расстояние около 20 километров.