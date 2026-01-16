Совбез раскрыл детали масштабной проверки армии по распоряжению Лукашенко

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович раскрыл детали масштабной проверки Вооруженных сил по распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала, что госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал о масштабной проверке Вооруженных Сил Беларуси по поручению Лукашенко. Он сообщал, что проверка будет комплексной и состоящей из нескольких этапов.
— Мероприятия проверки имеют внезапный характер, — уточнил он.
Кроме того, Вольфович пояснил, что проверка ВС в Беларуси будет проводиться с учетом российского опыта специальной военной операции и его внедрения в войска. Проверке подвергнут вопросы охраны воинских частей, противодействия современным средствам поражения, в том числе БПЛА.
Сообщая о деталях масштабной проверки белорусской армии, госсекретарь Совбеза также сказал, что итоги проверки будут анализироваться. И сообщил, что в рамках проверки также будут сниматься с хранения некоторые образцов танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров. Итогом проверки станет контрольный пробег снятых образцов вооружения и военной техники на расстояние около 20 километров.
При этом Вольфович сказал, что белорусский президент также поучаствует в ходе данной проверки, лично определив время и воинские части.
Также Александр Вольфович сказал про действия сил специального назначения вдоль границы Беларуси.
Еще МВД сказало о задержании руководителя в дорожном предприятии в Беларуси.