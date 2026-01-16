В Ростове автоматически снимут начисления за тепло после аварии на ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону потребителям, пострадавшим после аварии на ТЭЦ-2, в автоматическом режиме полностью снимут стоимость отопления за период с 15 до 18 декабря 2025 года. Об этом после совещания с представителями ООО «Ростовские тепловые сети» (РТС) сообщил заместитель губернатора Владимир Ревенко.
— Принято решение о полном автоматическом снятии начислений по статье «Отопление» для всех категорий потребителей РТС за период с 15 по 18 декабря 2025 года, — написал в своем телеграм-канале Владимир Ревенко.
Перерасчет за некачественную подачу тепла с 19 по 30 декабря 2025 года ростовчане смогут сделать, если в указанный период «в жилых помещениях было ниже 18 градусов, в угловых комнатах — ниже 20 градусов». Для этого сами жители города, представители УК, ТСЖ или ТСН должны обратиться в ООО «Ростовские тепловые сети».
Обращение должно содержать:
— письменное заявление о перерасчете;
— подтверждающие документы (в том числе, акты об отклонениях температуры, замеры и иные объективные параметры теплоносителя).
Роствочане, которые не обнаружили перерасчет в квитанциях за декабрь 2025 года, увидят обновленную сумму в квитанции за январь 2026 года.
— К этому моменту ресурсоснабжающая организация самостоятельно сделала перерасчет для 203 многоквартирных домов (из общего числа 1375). Работа продолжается, для остальных домов она будет проведена после того, как потребители предоставят необходимые документы, — добавил Владимир Ревенко.
Напомним, ранее теплоснабжающая компания опубликовала сообщение перерасчете, но плату изменили только за периоды с 15 по 16 декабря, а также с 16 по 18 декабря, «когда отмечалось ухудшение параметров теплоносителя». Жители донской столицы после этого напомнили, что проблемы с теплом сохранялись до Нового года. В итоге на ситуацию вновь обратил внимание губернатор Юрий Слюсарь, глава региона потребовал снова пересчитать плату.
Напомним, авария на Ростовской ТЭЦ-2 произошла 15 декабря. После этого тепло перестало поступать почти в 1,4 тысячи жилых домов и некоторые соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Позже власти сообщили о завершении ремонтных работ.
