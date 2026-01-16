В Ростове автоматически снимут начисления за тепло после аварии на ТЭЦ-2

Напомним, ранее теплоснабжающая компания опубликовала сообщение перерасчете, но плату изменили только за периоды с 15 по 16 декабря, а также с 16 по 18 декабря, «когда отмечалось ухудшение параметров теплоносителя». Жители донской столицы после этого напомнили, что проблемы с теплом сохранялись до Нового года. В итоге на ситуацию вновь обратил внимание губернатор Юрий Слюсарь, глава региона потребовал снова пересчитать плату.